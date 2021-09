Nego do Borel contará, em vídeo, a própria versão da expulsão de A fazenda

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @negodoborel/ Reprodução)

O cantor Nego do Borel não se conforma de ter sido expulso do reality show A fazenda, da Record, neste sábado (25/9). Acusado pelo público e pela equipe de Dayane Mello de ter assediado a modelo, o cantor se diz inocente e prepara um vídeo para ser divulgado nas redes sociais na manhã de segunda-feira (27/9) com a própria versão dos fatos.

Em vídeo postado no Instagram de Nego do Borel, uma edição mostra a reação dos outros peões à expulsão dele do programa. No fim, um apelo: "pedimos à imprensa para que aguarde pronunciamento oficial, que acontecerá em breve".

No stories, ele postou um vídeo ao lado da mãe, Roseli, na qual se diz "feliz" de estar em casa. Em defesa do filho, Roseli afirma que "não teve abuso" e que a Record tirou o cantor do programa por ter sido "ameaçada de perder patrocinadores".

O caso envolvendo Nego do Borel e Dayanne teve início na festa de sexta-feira (24/9), depois da qual ela foi se deitar ao lado dele, na mesma cama. Segundo sugerem as imagens, o cantor começou a acariciar Dayanne. Pelas imagens vazadas do pay per view nas redes sociais, dá para ouvir a modelo pedindo para que Nego do Borel pare com as investidas.

Tanto o público como a equipe que cuida das redes sociais de Dayanne se manifestaram, pedindo que Nego do Borel fosse punido.

*Com informações do Estado de Minas