Gustavo Bardim, do time de Michel Teló, vence o The voice kids

O cantor mirim Gustavo Bardim é o novo campeão do The voice kids. O pupilo do mentor Michel Teló sagrou-se vencedor da temporada neste domingo (26/9), levando R$ 250 mil e um contrato com a Universal music. Na final, ele enfrentou Helloysa do Pandeiro e Izabelle Ribeiro, representantes dos times de Gaby Amarantos e Carlinhos Brown, respectivamente.

Na primeira rodada o dia, Gustavo se classificou ao derrotar a colega de time Maria Victória cantando um clássico internacional. Ele se apresentou ao som de Yesterday, dos Beatles.

Na segunda apresentação, o menino de 11 anos apostou no romantismo do rei Roberto Carlos e cantou Como é grande o meu amor por você. Izabelle cantou Maria Maria, de Milton Nascimento; e Helloysa do Pandeiro veio com De volta pro aconchego, de Dominguinhos

“Eu queria agradecer a vocês, Márcio, Talita, Michel, que eu admiro tanto como cantor, artista e como pessoa. Eu também quero agradecer a Gaby, o Brown, vocês são incríveis. Foi um prazer enorme poder cantar aqui. E esse troféu não é só meu, é de todas as crianças, a Maria Victória, que estava aqui disputando comigo, de todos os times. Obrigado, só gratidão”, discursou o campeão.