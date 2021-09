Tiago Leifert decide não renovar contrato e deixa a Globo após 15 anos

RN Ronayre Nunes

(crédito: João Cotta/Globo)

Depois de muitas lágrimas à frente do Big Brother Brasil, do The voice Brasil e da Super Dança dos Famosos, o apresentador Tiago Leifert vai deixar a Globo. A informação foi comunicada pela própria emissora carioca no começo da noite desta quinta-feira (9/9).



De acordo com o comunicado, Leifert e a Globo parecem ter terminado a relação de forma amistosa. A emissora fez questão de frisar o longo histórico de paulista na casa.

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional”, declarou o apresentador.

Até o momento, os novos apresentadores do BBB e do The Voice Brasil não foram definidos. Leifert ainda volta às telinhas do plim-plim para apresentar a 10ª temporada do The Voice Brasil até 23 de dezembro.