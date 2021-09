Bárbara Evans adia casamento para 2022: "Não quero casar grávida"

VO Victória Olímpio

Bárbara Evans contou nas redes sociais que decidiu remarcar o casamento no religioso com Gustavo Theodoro para o final do próximo ano. O casal precisou adiar a cerimônia algumas vezes devido a pandemia da covid-19.

Nos stories do Instagram, ela respondia a perguntas de seguidores quando foi questionada se iria se casar grávida ou se esperaria após o parto. Em resposta, Bárbara explicou que já está casada no civil, mas que prefere deixar o evento religioso para após a gravidez.

"Nós já somos casados no civil, só falta no religioso que por conta da pandemia foi remarcado várias vezes. Eu não quero casar grávida. Então preferimos remarcar para dezembro de 2022", explicou em resposta.