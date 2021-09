Investigação de suposto abuso de Nego do Borel em "A Fazenda" gera repercussão internacional

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A investigação de Nego do Borel por suposto abuso sexual contra Dayane Mello durante participação dos dois no reality show A Fazenda ganhou repercussão internacional, principalmente na Itália. A modelo ficou famosa no país após se tornar uma das finalistas do Grande Fratello VIP, versão italiana do Big Brother.

Alguns dos mais conhecidos jornais italianos utilizaram manchetes para criticar a situação e o comportamento de Nego do Borel, classificando a atitude como um 'horror' e apontaram os vídeos compartilhados nas redes sociais como 'chocantes'.

Investigação de abuso de Nego do Borel contra Dayane ganha repercussão internacional (foto: Reprodução)

O Corriere della sera, um dos principais jornais, citou a expulsão do cantor do programa e usou o título "Dayane Mello é assediada ao vivo: Nego do Borel é desclassificado". O Il giornale noticiou a informação destacando os protestos feitos pelos internautas nas redes sociais. Também foi incluído o posicionamento de ex-participantes do Grande Fratello VIP, que afirmaram torcer por uma intervenção jurídica.

Investigação de abuso de Nego do Borel contra Dayane ganha repercussão internacional (foto: Reprodução)

Além de ir pelo mesmo caminho citando o suposto abuso e a revolta nas redes sociais, o jornal de Nápoles, Il mattino, também relembrou denúncias de outras mulheres contra Nego do Borel por abusos físicos e psicológicos.

O cantor negou a acusação de que teria abusado de Dayane Mello, após uma festa na sexta (24/9) enquanto a colega de confinamento estava embriagada. O funkeiro disse que, após a modelo dar uma resposta negativa às suas investidas, ambos foram dormir. Para ele, as acusações revelam racismo.

No programa exibido no sábado (25/9), Dayane Mello comentou o episódio. Ela disse se lembrar de tudo que havia ocorrido na noite em questão. No entanto, não conseguiu recordar do momento em que outros peões tentaram tirá-la da cama em que estava com Nego do Borel. A modelo negou qualquer abuso por parte do músico e revelou que os dois apenas “dormiram abraçados”.