Vencedoras do ‘RuPaul’s drag race’ se apresentam no Brasil em 2022

Apresentação única acontece no Realness festival, em 13 de agosto, em São Paulo - (crédito: Realness festival/Divulgação)

Um dos grandes nomes da comunidade LGBTQIA+, as artistas drag Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique - vencedoras da segunda e sexta temporadas do reality All stars de RuPaul’s drag race - farão apresentação única no Brasil no próximo ano. O palco será o Realness festival, um dos maiores festivais voltados para o público drag da América Latina, no dia 13 de agosto, em São Paulo.

A artista Alaska Thunderfuck já esteve no Brasil para a gravação do clipe da música Come to Brazil. Com imagens de diversos locais de São Paulo, como o galpão da escola de samba Vai-Vai e a praia do Guarujá, o vídeo conta com mais de 5,8 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. A cantora volta ao país para apresentar faixas dos álbuns Anus (2015), Poundcake (2016) e Vagina (2018).

Vindo ao país pela primeira vez, a cantora e drag Kylie Sonique apresentará canções autorais como as recém-lançadas Do it like dolly e Complete me. Trinity, Roxxxy, Rajah O' Hara e Denali, nomes que fizeram sucesso no programa, desembarcam pela primeira vez em solo brasileiro.

Contando com a presença de grandes artistas que já passaram pelo RuPaul’s drag, o Realness festival é um evento criado para expandir a cultura drag e celebrar a comunidade LGBTQIA+. Em 12 edições, o evento já recebeu mais de 9 mil pessoas e soma 70 horas de música e mais de 150 performances, dividas entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda em: https://www.sympla.com.br/realnessfestival