Tudum International: fique por dentro das novidades apresentadas pela Netflix

PI Pedro Ibarra* VO Victória Olímpio

(crédito: Olivier DOULIERY / AFP)

A Netflix apresentou grande novidades que estão por vir no Tudum International, que aconteceu neste fim de semana. Trailers, imagens e confirmações esperadíssimas foram reveladas no evento - que já teve uma versão brasileira em 2020, mas agora ganhou magnitude mundial para grandes anúncios da gigante do streaming. O Correio separou abaixo os destaques do Tudum, se liga:



Sequência a grandes histórias

Três sequências de destaque foram anunciadas no Tudum, a começar pela renovação do seriado Sex Education para uma quarta temporada. O terceiro ano do seriado sobre alunos de ensino médio lidando com o amadurecimento, vida sexual e problemas familiares chegou à plataforma no dia 17 de setembro e o sucesso já garantiu que a história será continuada.

Outra continuação confirmada é nos longa-metragens, com o anúncio de Resgate 2, filme de ação protagonizado pelo astro Chris Hemsworth. O filme ganhou inclusive o primeiro teaser, e o ator principal já mostrou nas suas redes sociais como está se preparando para voltar ao papel do mercenário Tyler Rake.



Por fim, uma continuação já confirmada e muito aguardada deu as caras no evento da plataforma. A quarta temporada de Stranger Things ganhou mais um teaser, em que mostra Dustin, Max, Steve e Lucas investigando uma casa que pode ter ligação com as origens dos eventos do Upside Down.

Estreias da Netflix

A segunda temporada da aguardada e luxuosa série Emily in Paris, com Lilly Collins, teve a estreia confirmada para 22 de dezembro.

Já o remake de Rebelde, com a brasileira Giovanna Grigio no elenco, ganhou o primeiro teaser e, para animar os fãs da novela mexicana, que fez sucesso nos anos 2000, a música que marcou o original não podia faltar para representar a novidade.

Imelda Stauton, nova intérprete da Rainha Elizabeth II em The Crown, anunciou que a quinta temporada será lançada em novembro de 2022. A animação adulta Big mouth terá a quinta temporada estreando em 5 de novembro. Além de ser renovada para a sexta temporada, também haverá um derivado chamado Human Resources.

O longa Red Notice, uma comédia de ação estrelada por Gal Gadot, Dwayne “The Rock” Johnson e Ryan Reynolds, por exemplo, teve uma sequência de luta completa revelada no evento do último sábado. O filme é um dos mais esperados de 2021 e estreia em novembro.



Outro dos filmes mais falados para a temporada de estreias do fim do ano foi Don’t Look Up. A produção é escrita e dirigida pelo vencedor do Oscar Adam McKay e conta com elenco estrelado com nomes como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, entre outras celebridades. O longa previsto para 24 de dezembro já é cotado para as próximas premiações cinematográficas e conta a saga de dois astrônomos para avisar a população de que o mundo pode ser atingido por uma asteroide.



Já nas séries, um dos destaques foi o teaser e as novas imagens de Sandman. A história baseada no quadrinho homônimo de Neil Gaiman, que conta quando o perpétuo Sonho é preso por humanos que buscavam encontrar a Morte, em uma alegoria que fala sobre as entidades que regem a vida humana: Destino, Morte, Sonho, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

O primeiro trailer da série brasileira estrelada por Maísa e Camila Queiroz, intitulada como De volta aos 15, também foi divulgado. A previsão de estreia é para o próximo ano. As atrizes e amigas Bruna Marquezine e Manu Gavassi também deram um spoiler de algumas cenas da série Maldivas, que também chega à plataforma em 2022.