Missa de despedida de dom Falcão é transmitida ao vivo pela Arquidiocese

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Pedro Marra/CB/DA Press)

A morte do cardeal dom José Freire Falcão marcou de saudade os devotos da capital do país. Após ter complicações decorrentes da covid-19, o líder religioso morreu às 22h40 deste domingo (26/9), após nove dias internado no Hospital Santa Lúcia, da Asa Sul. Arcebispo emérito de Brasília, dom Falcão será sepultado nesta segunda-feira (27/9), na Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida.

A cerimônia começou às 13h, com a chegada do corpo de Dom Falcão, e às 15h começou a missa de corpo presente, presidida pelo arcebispo de Brasília dom Paulo Cezar, e que pode ser acompanhada ao vivo pelo link abaixo. Devido às restrições da covid-19, o caixão está lacrado e a cerimônia presencial é restrita ao clero e aos familiares.

O sepultamento será na cripta da Catedral de Brasília, e a visitação do local estará aberta ao público na quarta-feira (29/9), das 8h às 14. Dom Falcão será o terceiro bispo a ser sepultado no local, precedido de dom José Newton de Almeida Batista, primeiro arcebispo, e dom Francisco de Paula Vitor, que foi bispo auxiliar de Brasília.

Guia religioso

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lamentou a morte do cardeal pelas redes sociais. “Brasília perde um de seus maiores guias religiosos”, escreveu.



Me solidarizo com a família e com os cristãos de um modo geral pela perda, na esperança que a história de vida e o exemplo humanístico de D. José Freire Falcão frutifiquem e ajudem a fazer uma sociedade mais justa.



September 27, 2021

História

Dom Falcão foi o segundo arcebispo de Brasília e ficou à frente da Arquidiocese entre 1984 e 2004, quando se aposentou. Sempre fiel ao lema episcopal, “In humilitate servire”, servir na humildade, em italiano, no período em que esteve à frente da arquidiocese, dom Falcão ampliou o número de padres e de paróquias do Distrito Federal, preparou a recepção ao papa, em 1991, criou a Casa do Clero e estimulou os movimentos eclesiais.

Dom Falcão nasceu em 23 de outubro de 1925, na cidade de Ereré (CE). Desde cedo, sonhou em ser sacerdote, no que sempre foi incentivado pela família. Entrou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, aos 14 anos, e em 1949, foi ordenado padre.

Depois, em 1967, foi feito bispo, tornando-se pastor da mesma diocese em que havia exercido o sacerdócio por vinte anos: Limoeiro do Norte (CE). Em 1971, tornou-se arcebispo de Teresina, onde permaneceu até 1984, quando foi transferido para Brasília. Em 28 de junho de 1988, Dom Falcão foi feito cardeal, tendo participado, em 2005, dos funerais de João Paulo II e do conclave que elegeu o Papa Bento XVI.