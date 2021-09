Como adubar plantas, protegê-las de pragas, além de escolher e montar vasos

LC Lugar Certo - Estado de Minas

As plantas trazem muitos benefícios. Elas ajudam a elevar o astral da casa, purificam o ar e espalham perfume e frescor. Mas elas exigem cuidados especiais. Um deles é a adubação, que repõe os nutrientes retirados pelas próprias plantas ou pela água da chuva. Portanto, descubra neste conteúdo como adubar plantas para elas crescerem saudáveis.



Existem, basicamente, dois tipos de adubos. O primeiro é o orgânico, que é obtido por meio de matéria vegetal ou animal. Geralmente, ele tem uso doméstico e é produzido por meio da compostagem. Ao final, ele pode ou não ser enriquecido com nutrientes de origem mineral.



Já o segundo tipo é o adubo químico. Ele é extraído de minerais ou petróleo, sendo largamente utilizado em lavouras e plantações comerciais. Os adubos químicos contêm nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio.



Mas será que há diferença na escolha dos vasos? Vejamos a seguir!

Como escolher os vasos certos?

Se você mora em casa pequena ou apartamento, certamente, cultiva as suas plantas em vasos.



Por consequência, é importante prestar atenção ao tipo de vaso, visto que eles precisam atender às necessidades de drenagem e tamanho da planta.

Nesse sentido, o primeiro passo é conhecer as características da planta e, somente então, escolher o melhor vaso.





Como montar os vasos?



Se você está começando agora o seu jardim, fique atento à montagem dos vasos. Afinal, como adubar plantas em vasos de maneira que a espécie se desenvolva?



No caso de folhagens, é importante focar no desenvolvimento das folhas. Por isso, use um condicionador de solo com humus de minhoca e fertilizante rico em matéria orgânica.



Já na hora da adubação foliar, prefira adubos químicos que contenham nutrientes, como nitrogênio, magnésio, enxofre, manganês e ferro. E na adubação do solo utilize sulfato de amônia e nitrato de cálcio.



Enquanto isso, nos vasos com flores, repita os cuidados, utilizando condicionador de solo, adubos próprios para as folhas e ainda, produtos com boro, que ajudam a reduzir o abortamento das flores.

Como proteger os vasos de pragas e invasores?





É bom lembrar que a adubação de plantas deve ser cercada de cuidados. Isso porque o fertilizante pode acabar atraindo insetos e outras pragas que acabam prejudicando o desenvolvimento da planta.



Além disso, quem tem animais de estimação, como gatos, deve cercar o espaço do jardim para evitar que os pets toquem na terra adubada e possam ter problemas de saúde.



Invista, portanto, em cercas e outros recursos para manter a saúde das plantinhas e dos animais.

Dicas caseiras de como adubar as plantas





Muitos itens da cozinha que vão parar na cesta de lixo podem ser usados para adubar as plantas. Quer saber quais são eles? Veja as dicas abaixo:



- Borra de café: rico em nitrogênio, sendo ideal para o desenvolvimento da planta.

- Canela: evita fungos e ainda auxilia na cicatrização da planta.

- Casca de banana: pode ser colocada ao redor da planta, sendo importante devido ao potássio e minerais.

- Casca de ovo quebrada: contém cálcio e potássio, que ajuda o fortalecimento das mudas.

- Leite: você pode diluir 100 ml de leite em 1 litro de água e utilizar a mistura para borrifar no jardim.



Concluindo, agora que você já sabe como adubar plantas, é hora de pôr a mão na massa, ou melhor, na terra e enriquecer seu jardim.