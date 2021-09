Apresentações on-line da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional encerram hoje

CB Correio Braziliense

Apresentação on-line da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - (crédito: Crédito: Divulgação)

Hoje é o último dia das programações on-line promovida pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro no YouTube. Desde o início da pandemia, o canal tem transmitido apresentações. Neste mês, foi exibida a edição de 2018 do ‘Iate In Concert’, compilado de gravações captadas no Iate Clube.

Para encerrar a temporada de concertos virtuais, a orquestra disponibiliza a Sonata de Antônio Carlos Gomes. Diferentemente das outras programações, a 'Sonata para Cordas’ de Antônio Carlos Gomes, foi gravada recentemente no foyer da Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional. A gravação estará disponível nesta terça-feira (28/9), no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.