De cabelo rosa, Ana Maria Braga será jurada convidada no The masked singer

CB Correio Braziliense

(crédito: Kelly Fuzaro/ TV Globo)

A um programa da semifinal, o reality show The masked singer Brasil começa a definir os favoritos ao título. Nesta terça-feira (28/9) quem ajuda a descobrir a identidade de um dos participantes misteriosos é a apresentadora Ana Maria Braga.

De cabelo rosa, ela vai se divertir ao lado de Ivete Sangalo, Eduardo Sterblitch, Simone, Rodrigo Lombardi e Taís Araújo. Ainda estão no jogo Astronauta, Arara, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Unicórnio.

O repertório desta noite será variado, indo de Rita Lee a Michael Jackson. Astronauta vai cantar Gueto, de IZA; Arara, Pagu, de Rita Lee; Gata Espelhada, Stay, de Rihanna; Jacaré, Rock with you, de Michael Jackson; Monstro, Leave the door open, de Bruno Mars; e Unicórnio, Somewhere over the rainbow, de Harold Arlen.