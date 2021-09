Ana Maria Braga é criticada após falar de "benefícios" do pé de galinha

RN Ronayre Nunes

A apresentadora, segundo internautas, "glamourizou" o prato - (crédito: Reprodução/Instagram/@anamaria16/@catarinamachadofotografia)

A presença nos Trending Topics do Twitter não é nenhuma novidade para a apresentadora Ana Maria Braga. Com uma irreverência única para as manhãs da TV Globo, frequentemente a loira ganha as graças das redes sociais. Nesta segunda-feira (27/9), contudo, o tom dos internautas para a apresentadora foi de crítica.



Durante uma parte do Mais você, Ana Maria Braga estava dando dicas de como driblar a alta dos preços dos alimentos com uma receita de pé de frango. Após comentar que gosta do prato e dizer que contém colágeno, os internautas ficaram com a impressão que a apresentadora estava tentando “glamourizar” a falta de alimentos.

Vale lembrar que, de acordo com o Guia Alimentar Para a População Brasileira do Ministério da Sáude, de 2014, o pé de galinha não tem nenhuma referência como fonte de colágeno. Já no documento Alimentação Saudável desenvolvido como apoio ao vídeo Cuidados com os Alimentos da série “TV Escola” do Ministério da Saúde — como parte do programa de atividades de parceria entre o Depto de Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (FS/UnB) e a Área Técnica de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Política de Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SPS/MS) —, o colágeno é formado por alimentos ricos em vitamina C, como acerola, limão, laranja, abacaxi, maracujá, morango e outras verduras.

Veja a repercussão

“Ana Maria mostrando receita com pé de galinha de forma engraçada e linda porque o preço do frango aumentou e as pessoas não tem dinheiro pra comer outra coisa”, ironizou uma internauta.

“Ana Maria Braga, aquela que pendurava colar de tomates no pescoço, durante o governo do PT, agora glamouriza o mocotó de pé de galinha”, relembrou outro.

E chegamos aqui. No pais da fome e da morte Ana Maria Braga apresentando receita de como fazer pé de galinha. Bem vindo à idade média pic.twitter.com/FnFsjGT8iO — Cesar (@Sopademinhoca) September 27, 2021

Ana Maria mostrando receita com PÉ DE GALINHA de form engraçada e linda porque o preço do frango aumentou e as pessoas não tem dinheiro pra comer outra coisa ????????????????



a grande mídia tem responsabilidade direta pelo que estamos vivendo — bia, monitoradah™? (@pseudobia2) September 27, 2021

Ana Maria Braga, a cozinheira da elite, disse que comer pé de galinha é bom, só faltou dizer para o povo comer junto com 'brioches'. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) September 27, 2021

Ana Maria Braga, aquela que pendurava colar de tomates no pescoço, durante o governo do PT, agora glomourisa o mocotó de pé de galinha... pic.twitter.com/Y8X6rrHxH1 — ????????????????Esquerda Patriota????????????????RESIST!???????? (@olhar_geografic) September 27, 2021