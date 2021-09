Will Smith assume ter casamento aberto com Jada: "Confiança e liberdade"

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

O ator Will Smith acabou com os boatos e assumiu que o casamento com Jada Pinkett Smith não é mais monogâmico e que os dois vivem um relacionamento aberto atualmente. Em entrevista à edição americana da revista CQ, ele contou que a esposa nunca acreditou no casamento convencional.

"Jada nunca acreditou em casamento convencional. Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não-convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci", explicou Will, que afirmou, ainda, que a decisão não foi tomada de uma vez.

"Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação. Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita", contou.

Para ele, as coisas foram melhorando após os dois darem mais "confiança e liberdade um para o outro". Will assume que os dois acreditam que o matrimônio "não pode ser uma prisão": "Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor."

Há algum tempo, o assunto se tornou um dos mais comentados após o rapper August Alsina dizer que manteve um romance durante muitos anos com Jada, afirmando que o caso teve aprovação de Will. Na ocasião, Jada e o ator disseram que tudo ocorreu em um período em que eles estavam separados. No entanto, Will fez questão de defender a imagem da esposa e revelou que também estava se envolvendo com outra pessoa.

Ele afirma que o fato de o assunto se tornar público fez parecer que apenas ela estava tendo novas experiências: "O público tem uma narrativa impenetrável. Uma vez que o público decide algo, é difícil ou impossível desalojar as imagens, ideias e percepções".

Os dois são casados desde 1997 e têm dois filhos, Jaden e Willow. O artista tem ainda Trey, filho do relacionamento com a atriz Sheree Zampino, de quem se divorciou em 1995.