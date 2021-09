Claudia Raia revela desmaio em motel por não gostar de pé do pretendente

VO Victória Olímpio

(crédito: Claudia Raia/Instagram/Reprodução)

A atriz Claudia Raia divertiu os fãs após relembrar um encontro que não saiu bem como planejado, fazendo com que a atriz fingisse um desmaio no motel para fugir do pretendente. Em entrevista ao programa Rock a 3, na rádio Kiss FM, ela falou sobre o episódio e explicou que não gostou dos pés do rapaz que a estava acompanhando.

"Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel... Não tinha como, não dava", contou Raia, que reforçou não gostar de pés desleixados.

"Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe. Tem que cuidar dos pés. Pé não tem plástica. Então, têm que ter cuidado. O Jarbas tem um pé muito bonito, cuidado", finalizou a atriz citando o marido, o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, com quem está há quase 10 anos.