Diretor de novo sucesso da Netflix é acusado de plágio por espectadores

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Cena de Round 6 foi motivo de polêmica - (crédito: Reprodução/Twitter)

Alguns espectadores de Round 6 , sucesso da Netflix que figura no Top 1 da plataforma nesta terça-feira (28), perceberam que a história sul-coreana tem algumas similaridades com o filme japonês As the Gods Will , de 2014, do renomado diretor Takashi Miike.

As semelhanças começam nas premissas de cada obra. O longa acompanha um grupo de estudantes de ensino médio que é forçado a participar de um jogo infantil que pune com a morte quem perder.

Já o seriado da Netflix mostra pessoas falidas e desesperadas por dinheiro em um jogo que se baseia em brincadeiras infantis mortais para afunilar seus participantes.

O que também levou alguns espectadores a acusar Round 6 de plágio foi a primeira etapa do jogo (Batatinha Frita 1, 2, 3) , que tem regras muito parecidas com as de As the Gods Will. Além disso, fãs do diretor japonês apontaram diversas semelhanças entre os elementos visuais de cada obra.

Durante uma coletiva de imprensa, o showrunner Hwang Dong-hyuk comentou o assunto e disse que desenvolveu a história de Round 6 antes da estreia do filme japonês.

“É verdade que [o primeiro jogo] é similar, mas além disso não há qualquer semelhança. Trabalhei [em Round 6] entre 2008 e 2009, e na época já tinha decidido que o primeiro jogo seria Red Light, Green Light [brincadeira infantil sul-coreana]", disse.

O autor também disse que é justo dizer que foi ele quem teve a ideia primeiro: “Não é algo que quero fazer, [reivindicar] a autoria desta história. Mas se precisar, diria que fiz isso primeiro.”

Com informações da NME .