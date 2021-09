No ar há 26 anos, Globo decide cancelar Malhação, mesmo com temporada em produção

A TV Globo decidiu cancelar a novela Malhação, no ar há 26 anos. Foram, ao todo, 27 temporadas. A informação é da colunista Patrícia Kogut.

A nova edição do folhetim, que já estava em produção, também foi cancelada. Ela era de autoria dos irmãos Marcos e Eduardo Carvalho, com um elenco em sua maioria negro.

Uma nova grade para as tardes da Globo deve ser divulgada depois da reprise de “Sonhos” terminar.

O encerramento foi motivo de nostalgia nas redes sociais. Confira as reações:

Globo anuncia o fim de Malhação. Ficam os momentos registrados para a história, como quando Jon Bon Jovi fez um show no Gigabyte enquanto a moçada tomava uma rodada de suco. pic.twitter.com/hMmyabSw13

Dia triste pra quem gosta e quem faz TV! Colocar fim num projeto tão querido pelo público e pela classe artística, é lamentável, sem contar o desrespeito com quem estava envolvido com a nova temporada. Malhação viverá para sempre, queira a nova direção da Globo ou não.

#Malhação é um dos produtos mais longevos da Globo. Há temporadas ótimas e outras péssimas, faz parte em mais de 25 anos de história. Acabar com o seriado que lançou tantos talentos dessa forma beira o amadorismo, além do desrespeito. Pra enfiar na goela do público mais reprises? pic.twitter.com/YImxwQw2DD