Lágrimas, punição e gritaria: confira a formação da roça em A Fazenda

Bil Araújo, Dayane Mello, Gui Araujo e Mussunzinho são indicados à Roça - (crédito: REPRODUÇÃO/RECORDTV)

O episódio de A fazenda de terça-feira (28/9) foi repleto de emoções. Na votação ao vivo para a formação da roça, Bil foi o mais votado pela casa e puxou Dayane Mello para disputar com ele a permanência na casa. Já a fazendeira Erika Schneider indicou Mussunzinho direto para a eliminação e declarou: "É uma decisão muito difícil".

Logo depois, começou a dinâmica do resta um e Gui Araújo sobrou. Assim, os três indicados pela casa poderão disputar a prova do fazendeiro nesta quarta-feira (29/9). O vencedor não só garante mais uma semana no reality, como ganha poderes dentro do jogo.



Punição

Logo depois que a prova terminou, Rico Melquiades começou uma confusão. Inconformado por ter recebido votos, ele tirou o microfone e fez todos os colegas receberem punições. A casa ficará sem água e sem gás por 24 horas. A atitude gerou uma discussão generalizada na casa e Rico acabou indo para o quarto chorando.



No fim da noite, Marina Ferrari também acabou chorando depois de causar mais uma punição para os confinados. Ela levou uma garrafa de água para a baia e foi advertida pela produção que isso é contra as regras da casa.