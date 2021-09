Após expulsão de A Fazenda, Nego do Borel declara torcida para Dayane Mello

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Nego do Borel puxa torcida para Dayane Mello - (crédito: Reprodução/PlayPlus/Montagem)

Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda 13 , da Record TV , após acusação por estupro de vulnerável contra Dayane Mello , mas o cantor continua causando polêmica fora do confinamento.

Na noite da última terça-feira (28/09), após a formação da segunda Roça da atração comandada por Adriane Galisteu , o funkeiro mobilizou seus seguidores nas redes sociais, para ajudarem a manter a modelo na competição, mesmo tendo sido expulso por um suposto estupro contra ela.



Mussunzinho foi vetado e colocado direto na berlinda do confinamento rural, enquanto Gui Araújo , Dayane Mello e Bil Araújo ainda irão tentar se livrar da Roça na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (29/09).



"Quero pedir aqui meu voto [para ficar] é da Day, por favor, os mesmos 47% de votos que eu tive na roça, quem gosta de mim de verdade, votem para ela ficar. Façam isso por mim. Ela merece", escreveu o cantor em stories realizado no Instagram .



Em outro post, Nego aumentou a sua torcida e revelou que torce pela eliminação do ex-namorado da poderosa Anitta .



"Vamos, Day. Vamos Mussunzinho. Vamos Bil. Fora Gui Araújo, você vai sair, seu otário", disparou o artista.

Stories de Nego do Borel (foto: Reprodução/Instagram)

O cantor fez apelo aos seus seguidores para ajudarem a manter Dayane Mello no reality rural (foto: Reprodução/Instagram)

SUBSTITUTO?





Borel não terá um substituto em A Fazenda . A informação foi publicada nesta quarta-feira (29) pelo colunista Flávio Ricco , do R7 , que traz ainda que a possibilidade nunca foi sequer cogitada pela emissora do bispo Edir Macêdo .



A Record bateu o martelo e optou por não colocar outro participante devido à grande quantidade de informações privilegiadas que o peão teria em relação à polêmica que levou à expulsão do cantor.



Agora, o programa seguirá a competição até dezembro com um participante a menos.



Por outro lado, Lary Bottino entrará no lugar de Fernanda Medrado , que desistiu da competição apenas na sexta-feira (01/10), mais de uma semana depois da desistência da rapper , para poder cumprir todos os protocolos de segurança necessários por conta da pandemia da Covid-19 .



Vale destacar, que o diretor Rodrigo Carelli confinou 21 peões na primeira semana , um a mais do que no último ano.