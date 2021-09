Publicação do IBGE faz homenagem ao Museu Nacional da República

JC Júlia Cândido*

(crédito: Obra e imagem cedidas pelo Museu Nacional da República ao IBGE)

O Museu Nacional da República ganhou uma homenagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao publicar a 29ª edição do Brasil em números, catálogo anual com números, dados e informações sobre diversos aspectos da realidade brasileira, o órgão selecionou obras do museu brasiliense para ilustrar os artigos e gráficos.

O Museu Nacional da República abriga um acervo de 1.400 obras representativas, principalmente, da produção contemporânea em artes visuais. Inaugurado em 2006, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, assim como sua vizinha Biblioteca Nacional, para completar o Complexo Cultural da República, que compreende também o Teatro Nacional. Cada um dos 23 capítulos do Brasil em números traz imagens de obras que integram o acervo do museu.

O Brasil em números é publicado todos os anos e aborda temas como finanças, mercado de trabalho, habitação, saúde, meio ambiente, participação política, e outros. Este ano, um dos temas mais tratados foi o impacto da pandemia de covid-19 na realidade nacional. No total, 30 colaboradores participam da publicação analisando os dados consolidados pelo IBGE.