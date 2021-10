Ex-primeira bailarina do Theatro Municipal do RJ ministra aula em Brasília

*L * Lara Leal

Projeto traz nomes de destaque do universo da dança e do bem-estar - (crédito: Renata Versiani/Instagram/Reprodução)

A bailarina Renata Versiani estará em Brasília hoje para participar do projeto Soirée BPN, da 'Escola Bailarinas Por que Não?', que pretende trazer nomes de destaque do universo da dança e do bem-estar para ministrar aulas master abertas ao público. Renata, que é ex-primeira bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, é a convidada desta sexta-feira (1/10), a aula para adultos acontece as 21h30.

"Como proposta, quero estimular o reconhecimento corporal, a identificação das potências e limites de cada pessoa particular, para colocar a técnica e a proposta do Ballet nesse corpo individual. Gerando assim, autonomia, diversão e maior aproveitamento do trabalho da técnica clássica", explica Renata.

A 'Escola Bailarinas Por que Não?', foi fundada em 2015 pela jornalista e bailarina Cláudia Bengtson, oferecendo ao público adulto dança e bem-estar. O projeto Soirée BPN, proporciona além do aprendizado um bate-papo e um brinde com a bailarina convidada após a aula. As vagas para a aula com a Renata são limitadas, os interessados em participar do projeto podem realizar suas inscrições pelo telefone: (61) 98299-3402 ou pelo e-mail secretaria@bailarinasporquenao.com



*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira