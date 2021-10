Gêmeos de Brasília lançam álbum com hits que misturam pop rock e bom humor

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação )

Levar diversão e alegria por meio da música é o que motivou dois irmãos brasilienses a montar um grupo de pop rock e dedicar-se ao lançamento de um álbum com 15 faixas. Apesar do lançamento ter ocorrido agora, o projeto 5 Barra 7 é antigo e faz parte de um projeto de anos do publicitário Rafael Lenzi, morador do Guará e do físico Gabriel Lenzi, ambos de 38 anos.

Rafael começou a compor, em 2002, e conta que a motivação veio depois de receber críticas de alguns colegas do cursinho, que fazia na Asa Sul. "Nossos colegas sempre diziam que precisava treinar mais, que faltava algo. Então decidi compor músicas próprias, desta forma, não ficariam comparando com as dos outros artistas", diz Rafael.

Entre as músicas, a mais conhecida do grupo, Batata, conta a história de uma pessoa que desenvolveu afeto pelo seu alimento. Já o hit Mimosa conta a história de uma vaquinha que virou amiga da dupla desde a infância. A música Carolzinha fala sobre o amor de adolescência e uma moça que encanta os olhos de quem vê.

Rafael conta que, no começo, o próprio irmão levava tudo na brincadeira, e não acreditava que as composições poderiam se tornar um trabalho profissional. "Quando mostrei pra ele a minha primeira música, chamada A Nossa Quadra ele riu muito", conta.

Aos poucos o trabalho foi amadurecendo e, agora, o 5 barra 7 vê suas composições disponíveis nas plataformas digitais, como o "Spotify". O lançamento das músicas contou com a divulgação de videoclipes no YouTube.