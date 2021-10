Disney e Scarlett Johansson encerram processo por lançamento de 'Viúva negra'

VO Victória Olímpio

(crédito: Jay Maidment/Divulgação)

A atriz Scarlett Johansson e a Disney chegaram a um acordo no processo em que a atriz alega que houve quebra de contrato após o filme Viúva negra ser lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming Disney+. De acordo com informações do Deadline, as partes não informaram o valor combinado.

"Estou feliz por resolver minhas diferenças com a Disney. Estou incrivelmente orgulhosa do trabalho que fizemos juntos ao longo dos anos e gostei muito do meu relacionamento criativo com o time. Estou ansiosa para continuar a nossa colaboração pelos próximos anos", informou a atriz em comunicado.

O processo foi aberto por Scarlett em julho no Tribunal Superior de Los Angeles. Segundo ela, o lançamento seria exclusivo para o cinema e grande parte do cachê dela se baseava no desempenho de bilheteria do longa. O filme arrecadou mundialmente cerca de US$ 215 milhões, dos quais US$ 80 milhões foram apenas do mercado norte-americano.