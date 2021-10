Lucas Penteado faz live mostrando traição da noiva com segurança

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram )

O nome de Lucas Penteado ficou entre um dos mais comentados no Twitter após o ex-BBB realizar uma live no Instagram mostrando uma suposta traição da noiva, Julia, com um segurança. Nas imagens, ele aparenta estar no prédio onde mora e teria flagrado os dois juntos.

Os três entram no elevador enquanto Lucas continua as gravações criticando a noiva. "Poxa, fui no Altas horas e em vários programas e dizia que te amava", lamentou. A filmagem acaba quando eles chegam à recepção do prédio e Lucas tenta levar a noiva para um local com outras pessoas que estavam esperando para confirmar a traição.

O LUCAS PENTEADO FEZ LIVE PARECE QUE A NOIVA TRAIU ELE pic.twitter.com/nE7jENHDMK — amanda mihaile (@iamandabc) October 1, 2021

Nas redes sociais, o ator ainda não se manifestou sobre o vídeo. A live, que acabou ficando um pouco confusa, causou ainda mais curiosidade entre os internautas, que não sabiam se poderiam confirmar a situação.