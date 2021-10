Gabriel o Pensador lança novo single; 'Nossa mente' traz fortes críticas sociais

CB Correio Braziliense

Com letra carregada na crítica social e enfática em relação à divisão política brasileira atual, Nossa mente, novo single de Gabriel o Pensador, em parceria com Chemical Surf, é um grito de alerta para o momento vivido pelo país e mistura ritmos de rap e música eletrônica. Com versos como "quem nos divide é pra nos dominar, pra nos derrubar", Gabriel reflete sobre desigualdades, ódio e sectarização da sociedade brasileira.

Vestido no clipe com uma capa de chuva e um guarda-chuva, como se representasse um repórter transmitindo a notícia, o compositor também se debruça sobre o papel da mídia e sua atuação no cenário atual. “Cada um defende a parte da verdade que lhe cabe”, diz trecho do single, que reforça a ideia de que as pessoas, em vez de se informar, compram a verdade mais “confortável” para si e não se abrem para outras possibilidades.

As autoridades que prometem não cumprem também estão na mira de Gabriel, além da falta det acesso à arte e à educação. “Sem entendimento, não há impedimento pro progresso, que me promete de tudo e não dá nada que eu peço. E se por arte eu me interesso, não faz parte do processo! Informação, educação, claro que não, não tenho acesso”, diz trecho de Nossa mente.

"O som eletrônico do Chemical Surf e a nossa amizade são a base perfeita pra eu lançar essa letra e provocar ao mesmo tempo o pensamento crítico e a libertação da prisão do próprio pensamento. Até onde a nossa mente é realmente nossa? Temos que nos apoderar de nós mesmos e a música também é uma chave para esse empoderamento. Quando estou no palco com esses dois caras dividindo a vibe única que tem o público deles, somos ao mesmo tempo a fonte que dispara e o alvo que recebe essa energia e esse poder -- eu, eles e cada indivíduo da plateia. Essa música vai reforçar essa certeza tão importante na volta da pandemia", disse Gabriel, no material de divulgação do single.

Confira o clipe de Nossa mente: