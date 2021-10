Após ex aparecer com polícia em boate, Andressa Urach volta para casa

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Thiago Lopes levou policias na porta de boate onde Andressa Urach se apresentaria - (crédito: Reprodução/Instagram/Montagem)

Thiago Lopes , ex-marido de Andressa Urach , compartilhou em suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (01/10), fotos da modelo em casa, após ele aparecer com a polícia na porta da boate Gruta Azul .

A eterna vice-Miss Bumbum iria se apresentar na casa de shows para adultos, localizada em Porto Alegre , Rio Grande do Sul.



Após a confusão em frente ao local, Thiago postou uma foto no Instagram , avisando que a ex-fiel da Igreja Universal já estava em sua residência. “Em casa e bem pianinha”, escreveu o empresário nas redes.



Ele ainda publicou uma foto que Andressa fez do momento em que ele chegou na boate com os agentes.



“Atenção, prostíbulo vagabundo Gruta Azul. Vai ser assim agora”, avisou o ex-marido.



Grávida do primeiro filho do ex-casal, Urach compartilhou via stories que Lopes estava com policiais no local e questionou a ação do ex.



"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho com a polícia! Quer mandar me prender por quê? Vim fazer show. Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele que me deixou grávida", explicou.

"Estou há mais de 7 anos sem usar drogas. E não sei por que ele está aqui na frente, porque a gente não está mais junto. Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar".

Andressa Urach

“Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar”, finalizou.



Confira, abaixo, os stories:

Ex-marido de Andressa Urach compartilha foto da modelo em casa (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

Stories de Thiago Lopes (foto: Reprodução/Instagram)

Thiago Lopes deixa recado para boate onde Andressa Urach se apresentaria (foto: Reprodução/Instagram)

Retorno à prostituição





Grávida de Leon , Andressa anunciou que está de volta à prostituição . A modelo fez um post nas redes sociais em que aparece de top e biquíni cavado. "Aviso: a Imola voltou", escreveu ela.

Imola é o nome que Urach usava na época em que se prostituía.



A informação foi confirmada à Quem . Em resposta a revista, a ex-vice Miss Bumbum disse: “Não quero falar sobre, mas é a verdade. Voltei, amor".