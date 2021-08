Karol Conká diz sofrer consequências do BBB21: 'Não consigo sair de casa'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Tv Globo/reprodução)

Na última quarta-feira (17/08), a rapper Karol Conká concedeu uma entrevista para a vencedora do BBB20, Telminha. Durante a live no youtube, a cantora não hesitou em falar sobre o cancelamento que recebeu por parte do público brasileiro e disse que não consegue andar na rua.

Na entrevista para o Triangulando, a famosa contou que ainda sofre com as consequências e a repercussão de suas ações dentro do reality show. "Foi tão forte tudo que eu acredito que possa ter uma pessoa muito louca, atravessar a rua e fazer alguma coisa…", disse.

Ela ainda ressaltou que deixou de fazer coisas básicas, como ir na padaria. "O nível que chegou do ódio foi tão grande que eu não consigo sair. Se eu sair na rua eu vou ficar com pânico. Eu não saí até agora. Não andei na rua, não fui mais em padaria e supermercado. Não vou a lugar nenhum. Conseguiram me arrastar para um barzinho que tinha pouquíssimas pessoas, mas fiquei uma hora e não me senti confortável" afirmou.

Rejeição no BBB



A artista deixou o Big brother Brasil 21 com o recorde histórico de rejeição, recebendo 99,17% dos votos. O público não estava gostando da sua participação e se uniu de forma nunca antes vista para eliminá-la.



"Para eu passar por essa onde, sem passar por uma depressão e querer me matar, além da terapia, contei com ajuda da minha equipe e da minha família. Se não fossem essas pessoas me lembrando todo dia que eu tenho amor dentro de mim, talvez eu não estivesse mais aqui. Eu estava me sentindo um peso na terra. As mensagens foram tão pesadas que eu falei: ‘realmente, acho que eu sou um lixo, por que eu fiz isso?'", relatou a cantora.