Marcelo Adnet faz samba sobre queda do Facebook, Instagram e WhatsApp

NW Natasha Werneck - Estado de Minas

(crédito: TV Globo/ divulgação)

A conexão do WhatsApp, Facebook e Instagram caiu? Não tem problema, o humorista Marcelo Adnet criou três sambas para entreter os brasileiros enquanto as redes sociais não voltam. “Pensei que é problema do Wi-Fi, oh meu Deus me enganei”, brinca.

Usuários dos serviços em diferentes partes do mundo relatam instabilidade nesta segunda-feira (4/10), que chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Ainda não há informações sobre o que causou a instabilidade. Todos os apps pertencem ao Facebook.

Como tudo vira meme para os brasileiros, Adnet criou três sambas durante o período de falha das redes sociais. Um para cada: WhatsApp, Instagram e Facebook.

“O meu boa noite, pra quem eu vou dar? Não posso me conectar. Olha lá, vou eu nesse caminho aí de novo baixando o Telegram”, diz uma das letras criada pelo humorista. “Volta zapzap, volta para mim. Não sei o que fazer sem ouvir áudio rapidim.”

Caiu o Zap?

Samba 2 pic.twitter.com/p2usH10k6H — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) October 4, 2021