O carioca Choji lança música em parceria com Kevin O Chris

CB Correio Braziliense

(crédito: JP Maia)

Lançado na sexta-feira (1/10), o single Onde eu quiser é uma produção do rapper Choji, em parceria com o cantor e compositor Kevin O Chris que fala sobre gratidão. A produção musical é marcada pela mistura de trap, funk e samba. contribuição de Kevin para o single. “Essa ideia (mistura de ritmos) foi do Kevin, a gente estava em estúdio e ele encaixou parte por parte, ficou genial” explica Choji.

O cantor carioca viu a carreira musical decolar após a música Meu lado da história viralizar na internet, no ano de 2020. A música chegou ao primeiro lugar entre as canções virais no Brasil e entrou para a lista de hits com coreografias no TikTok. A ideia de convidar Kevin O Chris porque Choji tem imensa admiração pelo cantor, que é uma ajuda constante durante as produções.

“Kevin sempre me deu a oportunidade de gravar um estúdio profissional e fazer uma música maneira. A gente já vem trabalhando em outros projetos, mas esse é o primeiro que levamos para frente”, contou o cantor.

Onde eu quiser, o single em parceria com Kevin O Chris, está disponível em todas as plataformas digitais com clipe no YouTube. “Graças a Deus já tenho um retorno bacana do lançamento, bastante mensagem no Instagram e nas redes sociais. Espero que a galera goste cada vez mais” finaliza Choji.