Aos 41 anos, Gisele Bündchen diz já ter 'arrancado' vários cabelos brancos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao jornal O Globo, a top model Gisele Bündchen , de 41 anos, disse que “não é fácil envelhecer” e revelou já ter arrancado vários fios de cabelo brancos.

"A pele vai mudando, os cabelos brancos vão aparecendo, eu mesma já arranquei vários! Mas isso acontece para todo mundo e faz parte do nosso processo", disse ela.

"A gente só vai percebendo a idade, quando o tempo vai passando. Não sou adepta a cirurgias, pois já fiz uma intervenção pela qual me arrependi, então, não sei se faria outra", contou Gisele , que já revelou não ter gostado do resultado do silicone nos seios.



Gisele ainda revela que, embora seja um ícone das passarelas, a maioria das peças do seu guarda-roupa tem mais de uma década.

"A moda foi sempre o meu trabalho, mas não é algo que me guia. Não troco de roupa a cada nova tendência. Tenho um estilo mais básico, gosto de conforto e qualidade. Ganho presentes, mas grande parte acaba indo para as minhas irmãs que adoram dividi-los", contou a modelo, que tem cinco irmãs.

Prefiro ter menos coisas, assim, uso tudo que tenho e acabo sempre ficando com minhas roupas favoritas. No meu dia a dia foco em vários pequenos hábitos. Carrego comigo minha garrafinha de água reutilizável, separo o lixo, faço compostagem, procuro não desperdiçar comida, água, luz

Gisele , que é casada há 12 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady , também falou sobre a relação, e revelou o que considera essencial para uma união saudável.

"Todas as relações têm seus desafios e momentos de altos e baixos. É normal discordarmos e termos pontos de vista diferentes. Afinal, somos pessoas diferentes. Mas se existir respeito, admiração, uma boa comunicação e suporte mútuo, o relacionamento tem tudo para ter vida longa", disse a top model.

Na entrevista, a modelo também falou sobre ativismo, revelando que só aceita contratos de marcas que estejam alinhadas com o que acredita.



Hoje, quando uma marca liga, a primeira pergunta é: 'O que sua empresa está fazendo em termos de sustentabilidade?'. Depois: 'Que tipo de impacto social está gerando?'. Busco empresas que estejam mais alinhadas com o que acredito

Gisele Bündchen também demonstrou apoio aos povos indígenas, que em agosto protestaram em Brasília contra o limite da demarcação de terras.

"Precisamos honrar os povos originários, que ocuparam esses espaços antes de nós, não precisamos abrir mais terras para que tenhamos progresso. Necessitamos, sim, melhor ocupar os lugares que já temos. Além disso, principalmente na Amazônia, manter as reservas indígenas é uma forma de proteger a floresta, pois essa é uma área proibida de ocupação por terceiros."