Júlia Franhani, noiva de Lucas Penteado, nega acusação de traição

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Na madrugada deste sábado (2/10), Julia Franhani , noiva do ex-BBB Lucas Penteado, pediu para as pessoas pararem de atacá-la e disse que quando se sentir melhor vai explicar a polêmica que envolveu o casal na madrugada anterior.

Pelo stories do Instagram, ela também agradeceu aos novos seguidores e avisou que foram criados vários perfis falsos com o seu nome

“No momento, não tenho mais condições de vir falar nada sobre o assunto. E pra deixar bem claro, não houve traição", escreveu.

Por volta das 19h desta sexta, a maquiadora compartilhou uma foto do interior de um avião. Julia disse que Lucas estava com ela e que eles foram juntos ao aeroporto. “Tudo irá se resolver, só estamos esperando um tempo”, escreveu ela.

Publicações de Júlia Franhani (foto: Reprodução/Instagram) (foto: Reprodução/Instagram)

A polêmica ocorreu na madrugada desta sexta, quando Lucas surpreendeu seus seguidores ao fazer uma l ive para expor uma suposta traição de sua noiva. O nome do ex- BBB ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da repercussão.

Uma outra versão da história diz que Penteado teria tido um surto.