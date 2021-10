Zeca Pagodinho lança 'Turma da espuma' em parceria com dupla sertaneja  

CB Correio Braziliense

O sambista Zeca Pagodinho, lançou na última quinta-feira (1º/10), o single Turma da espuma, o primeiro trabalho inédito do músico desde o início da pandemia. A canção composta por Serginho Meriti e Claudemir conta com participação da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

A parceria inédita entre a dupla e Zeca Pagodinho se deu após os músicos se conhecerem em uma live, no carnaval deste ano. O novo trabalho do sambista, responsável por sucessos como Deixa a vida me levar e Verdade também possui um videoclipe gravado em Xerém, bairro localizado no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

O single tem produção musical e gaita do músico Rildo Hora e contou com participação de mais de quinze músicos, dentre eles Paulão Sete Cordas (violão), Jamil Joanes (baixo), Jorge Gomes (bateria), Jaguara, Waltis Zacarias e Marcos Esguleba (percussão), Marcílio Marques (bandolim), Fernando Merlino (piano) entre outros nomes

Disponível em todas as plataformas digitais, o trabalho inédito de Zeca Pagodinho sucede três coletâneas do artista, entre eles Churrasco do Pagodinho, Samba a dois e Meu partido é alto!, canções lançadas ao longo deste ano somente em edição digital.

Veja a seguir o clipe da música Turma da espuma, o novo trabalho de Zeca Pagodinho: