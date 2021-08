Zeca Pagodinho recebe alta da internação por covid-19: "Vacinem-se"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Uma boa notícia para o samba: Zeca Pagodinho recebeu alta, na manhã desta quinta-feira (19/08), do hospital no qual foi internado após receber o diagnóstico de covid-19.

Internado desde sábado (14/08) na Casa de Saúde São José, zona sul do Rio de Janeiro, Zeca teve apenas sintomas leves e não precisou de suporte de oxigênio. A hospitalização foi apenas para monitoramento.

O sambista usou as redes sociais para anunciar sua saída do hospital. Com um cartaz escrito “Venci a covid-19”, Zeca Pagodinho fala que está bem de saúde e que vai terminar o tratamento em casa. “Vacinem-se”, deixa o último recado.

Ótima notícia !!! RJ, 19 Ago 2021 - A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta hoje do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica. #VacinasSalvamVidas pic.twitter.com/9uLHaJctWp — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) August 19, 2021



Importante lembrar que Zeca Pagodinho já havia tomado as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Especialistas afirmam que a vacina não tem 100% de eficácia, mas que diminui as chances de desenvolver sintomas mais graves, hospitalizações e óbitos, por isso a importância da imunização.