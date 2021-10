Cantora Billie Eilish será principal atração do Glastonbury de 2022

VO Victória Olímpio

(crédito: Billie Eilish/Instagram/Reprodução)

Após ser adiado por dois anos, o festival Glastonbury será realizado em 2022 e terá a vencedora do Grammy Billie Eilish no set list. Ela será a artista mais jovem a ser a principal atração de um dos maiores eventos de música a céu aberto do mundo.

Em razão da pandemia da covid-19, o evento foi cancelado, mas em maio deste ano uma versão virtual foi organizada. O festival será realizado entre os dias 22 e 26 de junho de 2022 e os ingressos para o próximo ano já estão esgotados.

Nas redes sociais, o evento comemorou a participação: "Estamos muito animados em confirmar que Billie Eilish será a atração principal do Pyramid Stage na noite de sexta-feira em Glastonbury 2022, para se tornar a mais jovem headliner solo do Festival. Esta será a primeira apresentação dela como atração principal em um festival do Reino Unido".