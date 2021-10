Duda Reis vai abrir ONG para ajudar vítimas de violência doméstica

VO Victória Olímpio

A influenciadora Duda Reis, de 20 anos, contou uma novidade aos seguidores: ela criará uma ONG para ajudar mulheres em casos de violência doméstica. Nas redes sociais, ela foi questionada se tinha planos de abrir uma organização e apesar de confirmar, disse que ainda não tem uma data certa.

"Isso era um segredo. Mas está prestes a acontecer. Estamos montando e organizando tudo certinho e creio que será um projeto muito especial. Como quero que seja para sempre, estamos estruturando tudo, acho que a pressa é inimiga da perfeição e quero que tudo seja impecável", contou nos stories.

"Será uma ONG em prol das mulheres, aonde elas poderão receber ajuda e auxílio jurídico para situações de violência. Estou animada! Não temos a data certa ainda, mas estamos dando o nosso melhor, é uma equipe homérica. Obrigada pelo carinho", explicou.

Duda acusou o ex-namorado Nego do Borel de lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável a injúria. Após suposta traição do cantor, a modelo compartilhou ainda uma série de prints que recebeu de outras mulheres contando histórias de envolvimento com o cantor.