Duda Reis fala sobre as acusações de Nego do Borel: "Vergonha"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Duda Reis decidiu desabafar nas redes sociais após o ex-namorado, Nego do Borel, prestar queixa-crime contra ela, pedindo a condenação por 31 crimes, dentre eles calúnia, injúria e difamação. Ele já havia sido acusado pela modelo de agressão e violência doméstica.

“E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até quando a justiça brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou… Uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as mesmas coisas com *diversas* ex-companheiras, receber isso. Exausta”, desabafou Duda.

"Sendo denunciada pelo agressor, apenas por... falar. Como algumas marcas ainda contratam homem que bate em mulher?", finalizou. Segundo informações do Hugo Gloss, a queixa crime foi protocolada na 38 ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O cantor já havia entrado na justiça contra a ex-namorada para que ela fosse impedida de citar seu nome, porém, sem sucesso.

Nesta semana, Nego do Borel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por lesão corporal no âmbito de violência doméstica praticada contra sua ex-namorada, a assessora de imprensa Swellen Sauer. A jovem foi vítima de uma série de agressões durante o período de namoro, entre 2012 e 2015.