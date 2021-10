Mãe de Nego do Borel chega para depor na polícia; entenda o caso

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram @negodoborel/ Reprodução)

Dona Roseli Viana, mãe do cantor Nego do Borel, chegou nesta terça-feira (5/10) a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) do Rio de Janeiro para depor na investigação de desaparecimento do filho. Ontem (4/10), ela registrou Boletim de Ocorrência informando o sumiço.

Ao Correio, a DDPA informou que Roseli havia chegado nesta manhã acompanhada do empresário do artista para dar mais informações sobre o ocorrido, mas que até o momento a investigação ainda não havia sido iniciada por falta de detalhes sobre o caso. O início das buscas depende dos depoimentos da mãe de Nego.

Dona Roseli Viana teria sido alertada por amigos do cantor que ele estava proferindo palavras de despedida. A mãe do Nego do Borel foi até a casa do filho e o encontrou saindo do local. A mulher teria pedido para o artista ficar em casa, mas ele saiu mesmo assim.

Nesta manhã, a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que o cantor teria sido visto em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nego foi visto acompanhado apenas de um marinheiro no local onde tem um barco.

Entenda o caso

No mês passado Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda por uma suposta prática de estupro de vulnerável a colega de reality Dayane Mello. Após festa no programa, a peoa se deitou com o cantor, que tentou ficar com ela. Após alguns vídeos circularem nas redes sociais em que Dayane se recusa a ficar com Nego, internautas acusaram o artista de estar forçando algo. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Mas essa não é a primeira vez que o artista tem acusações de assédio. Em janeiro deste ano, a ex-namorada de Nego Duda Reis compartilhou uma série de vídeos chorando falando sobre o relacionamento que teve com o cantor Nego do Borel.

Ela o acusou de agressão e violência doméstica. Após suposta traição do cantor, a modelo compartilhou ainda uma série de prints que recebeu de outras mulheres contando histórias de envolvimento com o cantor.

Em julho, Nego do Borel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por lesão corporal no âmbito de violência doméstica praticada contra sua ex-namorada, a assessora de imprensa Swellen Sauer. A jovem foi vítima de uma série de agressões durante o período de namoro, entre 2012 e 2015.