Polícia encontra Nego do Borel com duas mulheres em motel do Rio

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Nego do Borel foi encontrado no começo da tarde desta terça-feira (5/10) em um motel no Rio de Janeiro, acompanhado de duas mulheres. A informação foi confirmada ao Correio pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) do estado.

"Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o cantor Nego do Borel foi localizado em Vila Isabel, na Zona Norte da capital. Ele estava há 12 horas em um motel, na companhia de duas mulheres", informou a nota.



Dona Roseli Viana, mãe do cantor, havia registrado o desaparecimento do filho após ser alertada por amigos de que ele estava compartilhando mensagens de despedida. Nesta manhã, ela foi a DDPA para depor na investigação de desaparecimento do filho.

Nesta manhã, a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que o cantor teria sido visto em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Nego foi visto acompanhado apenas de um marinheiro no local onde tem um barco.