Lizzo recebe críticas ao abraçar e elogiar Chris Brown em evento

JM João Mello - Especial para o Uai

Lizzo e Chris Brown se encontram em Los Angeles - (crédito: Reprodução/Twitter)

A cantora Lizzo está sendo criticada duramente após ser filmada pedindo uma foto para Chris Brown. No vídeo, a artista parecia muito feliz e disse ao cantor que ele é sua "pessoa favorita do mundo todo". Os dois se encontraram nos bastidores de um show em Los Angeles dos rappers Bow Wow e Soulja Boy.



A repercussão não foi das melhores por conta do histórico de violência contra a mulher praticado por Chris Brown . “Posso tirar uma foto com você? Porque você é a minha pessoa favorita na p***a do mundo todo”, disse Lizzo após conhecer Brown nos bastidores do show.

"LIZZO, NÃO", escreveu uma fã no Twitter ao compartilhar o vídeo do encontro dela com o artista. "Não pode ser a Lizzo pedindo uma foto com essa cara. Nojo", lamentou outro internauta. "Lizzo, olha aqui, você é melhor que isso", afirmou uma terceira.

Chris Brown coleciona algumas passagens pela Polícia por agressão contra mulheres. O caso mais famoso veio à tona em 2009, quando o cantor namorava Rihanna , que chegou a ser hospitalizada por conta das agressões. Os dois chegaram a reatar e trabalhar juntos, mas terminaram em definitivo por volta de 2013.

Chris Brown e Rihanna (foto: Rick Diamond) (foto: Rick Diamond)

O rapper ficou cerca de cinco anos em liberdade condicional e, durante o período, Breezy, como também é conhecido, foi alvo de outras acusações de agressão partindo de homens e mulheres.