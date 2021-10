A Fazenda 13: distraída, Marina Ferrari coloca fogo no próprio cabelo

RN Ronayre Nunes

Quem nunca se queimou por acidente que jogue o primeiro copo de água, não é mesmo? - (crédito: Reprodução/PlayPlus/TV Record/Twitter/@marinaferrariof)

Marina Ferrari passou por um verdadeiro susto na tarde desta terça-feira (5/10) dentro do reality A Fazenda 13. Enquanto cozinhava ao lado de Solange, a influencer deixou os cabelos perto do fogo do fogão e viu as chamas consumirem parte das mechas.



A própria Marina percebeu o acidente e tratou logo de tentar apagar o fogo com uma colher mesmo. Solange, que estava ao lado, ficou mais aterrorizada do que a própria influencer. A ex-Banheira do Gugu desatou a gritar por Marina, chamando a atenção de Valentina, que estava no quarto.

"Que foi? Por santo Cristo, Marina. Queimou?", perguntou Valentina.

Apesar do desespero, Marina ficou bem e até riu da situação depois. “Meu cabelo tá fedendo agora, vou ter que tomar outro banho”.