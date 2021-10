GDF vai reformar Teatro Plínio Marcos, no Complexo Cultural Funarte

CB Correio Braziliense

Desde junho o Complexo Cultural Funarte está sob a gestão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF - (crédito: Janine Moraes)

No coração de Brasília, situado no Eixo Monumental, o Teatro Plínio Marcos no Complexo Cultural Fundação Nacional das Artes (Funarte) passará por reforma na área externa. A ordem se serviço para reparos no espaço foi assinada pelo secretário de Cultura e Economia Criativa (Secec), Bartolomeu Rodrigues, nesta terça-feira (5/10).

Ao todo, serão investidos R$ 485 mil na obra que terá duração de 60 dias. Entre as melhorias previstas estão previstas a manutenção da fachada e das esquadrias de vidros, impermeabilização da cobertura, pintura externa, recuperação das calçadas e recuperação de captação de águas pluviais.

O anúncio da reforma foi feito no espaço que já abrigou shows, peças teatrais, festivais e outras manifestações artísticas. “Vim pessoalmente à Funarte, com toda a equipe da Secec e a presença da administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, para anunciar essa reforma, para que possamos, em breve, encher esse palco de arte”, ressaltou Bartolomeu Rodrigues.

O Complexo da Funarte que há anos estava sob cessão de uso do governo federal, desde junho integra os equipamentos culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Com isso, a pasta inicia os trabalhos de recuperação e ocupação do local que é referência na capital.