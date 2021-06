Funarte apoia a transferência do Complexo Cultural para a Secec-DF

CB Correio Braziliense

Após assinatura de termo de cooperação, Funarte aprova o retorno do comando do Complexo Cultural à Secec-DF - (crédito: Janine Moraes)

Após o anúncio da transferência do Complexo Cultural Funarte de Brasília para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), a Fundação Nacional das Artes (Funarte) informou, em nota, que as ações para o retorno da administração pela Secretaria estão sendo planejadas de maneira linear.

O espaço estava cedido para o governo federal até 2024 e aguardava a assinatura de um termo de cooperação para a mudança. Com o apoio da Funarte, o acordo entre as instituições propõe a manutenção dos postos de trabalho e a permanência da programação agendada para este ano.

“Reconhecemos o inestimável valor e a importância da gestão dos espaços e programação cultural feita pela Funarte ao longo do tempo de duração da cessão de uso, inclusive com relevantes investimentos em reformas, manutenção, equipamentos e pessoal, que garantiram a devolução dos espaços em condições muito melhores do que quando foram cedidos”, destacou o Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto, em comunicado à Secec.

O Complexo também tem recebido filmagens em vídeo de espetáculos contemplados em editais da Funarte. A programação de exposições no local, que ocorre de setembro a dezembro deste ano, permanece mantida.