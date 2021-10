Camila Pitanga compartilha primeira foto do namorado, Patrick Pessoa: "Amo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Camila Pitanga/Instagram/Reprodução)

A atriz Camila Pitanga, de 44 anos, está em um novo relacionamento. Nas redes sociais, ela compartilhou foto com Patrick Pessoa, deixando uma declaração para o homem: "Amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo", escreveu. A referência ao filme Azul é cor mais quente brincava com a cor da camisa do rapaz.

Nos comentários da publicação, fãs e famosos amigos da artista a parabenizaram: "Muito bom gosto", "Que amarelo é esse hein?! Eita Glória!", "Que lindo" e "Felicidades" foram alguns dos comentários recebidos.

Patrick, que mora no Rio de Janeiro, tem 46 anos e é crítico de teatro e professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Nas redes sociais ele compartilha palestras que participa e textos.

Desde dezembro do ano passado, quando terminou com Beatriz Coelho, essa é a primeira vez que Camila assume publicamente um relacionamento. As duas ficaram juntas por quase dois anos.