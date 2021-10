Marieta Severo fala sobre sequelas da covid-19 e impacto no trabalho

VO Victória Olímpio

(crédito: Globo/João Miguel Júnior)

Após alguns meses da internação para tratar da covid-19, a atriz Marieta Severo contou que ainda convive com sequelas da doença. Ao podcast Novela das 9, a atriz, de 74 anos, falou sobre os sintomas que ainda apresenta e sobre como isso a impactou durante as gravações da próxima novela das 21h, Um lugar ao sol.

Marieta contou que a neta dela já havia alertado a ela sobre alguns dos sintomas: "Fiquei com muita fadiga e com problemas de lapso de memória. Eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes e ela me falava disso."

A atriz conta que teve apoio de Andréia Horta, atriz que também estará na novela e que teve a doença: "A Andréia Horta também. Nós duas tivemos juntas, então quando voltamos a gravar, foi um apoio muito grande uma para a outra".

"Ela foi maravilhosa comigo, a gente se entendia. Quando uma olhava para a cara da outra e fazia 'ops' (simulando uma reação ao esquecimento)... eu vi que era uma sequela. Essas sequelas estão diminuindo, mas a gente sabe que elas podem ficar de maneiras que você não avalia muito. É uma doença muito traiçoeira", desabafou.

A novela

Sobre a participação em Um lugar ao sol, Marieta destacou, sem dar spoiler, algumas qualidades da nova personagem que irá interpretar: "É uma mulher batalhadora que passou por coisas muito terríveis na vida, mas que tem uma visão muito esperançosa e positiva. E de uma sabedoria de vida... é uma mulher profundamente preocupada com as pessoas ao seu redor".

"Ela tem causas humanas, é comovida com o ser humano. É um personagem que tem um texto que transborda muito essa sabedoria dela. Várias vezes eu me flagrei lendo e falando: 'Ai, que bacana isso pra mim também!'. Eu adoro a Vó Noca!", finalizou.