O trio Marília Mendonça, Maiara e Maraisa irá realizar a primeira turnê desde que a pandemia começou. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada nessa terça-feira (5/10). A turnê Festival das patroas terá início na cidade de Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, dia 19 de março de 2022, seguindo para o Rio de Janeiro, na Área Externa da Jeunesse Arena, em 2 de abril de 2022, São Paulo, no Allianz Parque, em 9 de abril de 2022 e ,por fim, Brasília, na Esplanada do Mané Garrincha, em 28 de maio de 2022.

As cantoras apresentarão o repertório de músicas do álbum Patroas, que lançaram juntas em setembro de 2020. “Vamos contar toda a história do início ao fim, a gente quer pegar músicas que fizeram parte de toda a nossa história e compartilhar com o público essa estrada linda que a gente criou com o tempo”, relatou Marília Mendonça, durante a coletiva de imprensa. No repertório estarão as faixas inéditas do recém-lançado EP, incluindo Motel Afrodite, Não sei o que lá e Todo mundo menos você. No YouTube, os três vídeos aparecem entre os seis vídeos mais vistos com quase 13 milhões de visualizações. No Spotify, as três faixas somadas já possuem mais de 2,3 milhões de plays.

Afastadas dos palcos por conta da pandemia, as cantoras, que também são amigas, resolveram concretizar o projeto que tinham em mente desde que se conheceram, ainda como compositoras. No final de 2015, criaram o Festival das patroas e, na mesma época, ganharam projeção em nível nacional. Segundo seus produtores, a agenda cheia inviabilizou a sequência do projeto, era o momento de seguirem com as demandas de suas próprias carreiras. Em 2021, após um hiato de apresentações que já dura quase dois anos, decidiram colocar em prática a turnê idealizada lá atrás.

O show tem patrocínio das empresas Elo, Potiguar Chopp, Live Nation Brasil e WorkShow. Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva do dia 13 a 14 de outubro de 2021. Para o público geral a venda começa no dia 15 de outubro através do link.

