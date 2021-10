Estreia na Netflix o filme 'O fio Invisível', adaptação de obra argentina

CB Correio Braziliense

Banner do filme divulgado pela Netflix - (crédito: Divulgação)

No próximo dia 13 de outubro, o serviço de streaming Netflix lança O fio invisível. O filme é baseado no livro Distância de Resgate, da premiada escritora argentina Samanta Schweblin, e é dirigido pela cineasta peruana Claudia Llosa. Contendo uma trama instigante, o título comporá a lista de filmes de terror do evento “Netflix and Chills – Encare seus Medos” deste ano, nova categoria criada pela Netflix para os assinantes poderem aproveitar o Halloween assistindo filmes de terror.



O filme O Fio Invisível acompanha a trajetória de uma mulher chamada Amanda que se vê ferida gravemente e sem memórias. Com a ajuda do jovem David, ela tenta se lembrar de quem é.



Sobre a escritora



Formada pela Universidade de Buenos Aires, Samanta Schweblin reside em Berlim e já esteve no Brasil e visitou a Bienal de Brasília. Escritora premiada, Samanta venceu o prêmio Tigre Juan com sua primeira novela, Distância de Resgate, livro que traz como a dialética entre campo e cidade e a relação entre pais e filhos.Em sua tradução em inglês, o livro foi selecionado para a shortlist do título internacional "Man Booker International Prize", no ano de 2017. No ano seguinte, o mesmo livro ganhou o prêmio Tournament of Books como "melhor livro do ano publicado nos Estados Unidos" e o Prêmio Shirley Jackson na categoria de melhor novela curta.

Assista o trailer de O fio invisível: