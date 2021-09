Netflix divulga pacote de figurinhas para o WhatsApp; saiba como ter as suas!

CB Correio Braziliense

(crédito: Olivier DOULIERY / AFP)

A Netflix liberou uma nova função para seus fãs: agora é possível ter figurinhas do Whatsapp de filmes e séries da plataforma. Nesta quinta-feira (30/9), foi aberto um canal de comunicação interativo com o público para que a empresa enviasse imagens divertidas de 20 séries e filmes no Brasil.

Para participar, é preciso adicionar o número nos contatos ou ir direto no link do instagram. A partir do contato inicial, um bate-papo robotizado começa e dá acesso a várias figurinhas das produções do streaming.

O número para Whatsapp é (11) 99653-5902. Depois de salvar o contato é só entrar no aplicativo de mensagem e mandar um “Oi”, com a conta da empresa a resposta é automática.

Se preferir entrar pelo link das redes sociais, a primeira mensagem é a cara da Netflix Brasil, "Batatinha frita 123”. Logo depois, a empresa passa a distribuir figurinhas do novo sucesso do streaming, Round 6, série coreana que despertou muito interesse do público.

Por enquanto apenas 20 filmes e séries do streaming entraram na brincadeira. As produções são: A Barraca do Beijo, Big Mouth, Bob Esponja, Bridgerton, Brincando com Fogo, Cabras Da Peste, Carnaval, Cidade Invisível, Cobra Kai, Control Z, Dark, Desejo Sombrio, Diários de Intercâmbio, Elite, Lúcifer, Lupin, Memes, Outer Banks, Para Todos Os Garotos e Peaky Blinders.



Com muita graça, os espectadores repercutiram a novidade.

dona netflix, q negócio é esse q eu passei?!! não quero passar em nada não, socorro, quero viver pic.twitter.com/LGE9oHqBlh — Señorita Mendes (de ????) (@millyzoka13) September 29, 2021

Custa nada tentar !



Olha @nubank, @santander_br e @CasasBahia estou tentando... Mas tá difícil !!! Espero que a @NetflixBrasil possa me ajudar a pagar vcs ! pic.twitter.com/2Uoton4qje — Renan &rick ???? (@Renanericklopes) September 30, 2021