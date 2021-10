Lucas Lima pede nudes para Sandy e se diverte com brincadeira da esposa

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Reprodução)

O marido de Sandy , o músico Lucas Lima , compartilhou através das redes sociais uma conversa que teve com a companheira no dia em que os aplicativos de comunicação estavam fora do ar. No bate-papo, Lucas brinca pedindo nudes para a cantora, que entra na brincadeira e trola o amado.

Lima compartilhou o print da conversa nesta última terça-feira (05/10), divertindo os internautas ao pedir nudes para Sandy , que respondeu com uma foto de seus batons nude. "Que deselegante" , disparou Lucas ao responder à brincadeira da amada. "Sequelas do apagão de ontem" , escreveu o músico na publicação em sua rede social.

Print da conversa compartilhada por Lucas (foto: Instagram/Reprodução )

Em entrevista para o canal Seja Seu, Sandy chegou a desabafar sobre o casamento com Lima , afirmando que já escreveu poesias para o amado e refletindo sobre os aprendizados em conjunto.

"A gente coloca nossos aprendizados e nossas questões nas músicas às vezes. É muito legal isso. Já teve música minha que nasceu de um poema que fiz para ele num cartão de Dia dos Namorados. Foi a música 'Salto'. É legal misturar isso um pouco porque traz uma riqueza (...) Usar os sentimentos que você aprende e colocar na música é legal (...) Temos uma música em que deliberadamente decidimos falar sobre nós. A gente considera a mais autobiográfica nossa. É a 'Escolho você'. A gente tem personalidades bem diferentes, eu e Lucas", disse Sandy.







Vale lembrar que recentemente, a cantora compartilhou uma declaração para o marido em homenagem aos 13 anos de casados.



"Faz 13 anos que eu disse sim pra esse cara aí. A gente tinha mais cabelo, mais colágeno... A gente só não tinha ideia da força que tem um amor maduro e cheio de histórias vividas; do que o tempo pode trazer de bom pra duas pessoas que constroem juntas uma vida, caminhando lado a lado e querendo fazer dar certo. Que venham os anos, as rugas, os pequenos tropeços e mais das nossas vitórias? Eu tô louca pra viver tudo com você, meu amor! Te amo" , declarou Sandy .