MID tem série de espetáculos infantis durante a Semana da Criança

CB Correio Braziliense

(crédito: (Foto: Guilherme Silva))

O Movimento Internacional de Dança (MID) preparou uma programação especial para a Semana da Criança no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Espetáculos que dialogam diretamente com os pequenos estão na programação do festival a entre esta quinta-feira (7/10) e terça-feira (12/10).

Nestas quinta (7/10) e sexta-feira (8/10), o destaque é para Na pegada popular no coração do Brasil, da Transições Companhia de Dança e Artes, que faz um apanhado de situações históricas do Brasil traduzidas em linguagem coreográfica. Pelo palco passarão retirantes e uma personagem que representa uma habitante da cidade histórica de Planaltina, onde fica a sede da Transições.

Iracema está na programação de sábado (9/10), domingo (10/10), segunda (11/10) e terça (12/10). Dirigido por Clarice Lima, o espetáculo foi concebido para o público infantil e retoma a personagem do romance clássico de José Alencar para refletir sobre a figura feminina e os povos originários do país. Clarice propõe ao público uma Iracema lúdica cheia de histórias brasileiras. Tanto Iracema quanto Na pegada popular no coração do Brasil terão apresentações presenciais e on-line, já que o festival, este ano, tem formato híbrido.



No domingo (10/10), às 17h, os adolescentes fãs de k-pop poderão participar de um aulão com o professor Kai Hyden, nos jardins do CCBB. A proposta do MID jogar luz sobre a produção de dança de Brasília e abrir palco para todos os gêneros praticados na cidade. A diversidade é o lema do festival, que é dirigido por Sérgio Bacelar.

Híbrido



O festival ocorre nos jardins e teatro do CCBB e também de forma virtual através do canal do YouTube do Banco do Brasil e do MID. No repertório há aulas gratuitas de dança nos finais de semana. Este ano, boa parte do orçamento do festival foi investido em medidas de segurança sanitária para evitar a transmissão da covid-19. Além de as equipes que trabalham nos teatros receberem máscaras PFF2, a ocupação das salas foi reduzida e optou-se por uma boa quantidade de espetáculos e atividades ao ar livre.