Exposição fotográfica traz a história de refugiados venezuelanos no Brasil

(crédito: Antonello Veneri/AVSI Brasil/Divulgação)

A integração e o percurso de pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela, que atravessaram a fronteira do Brasil nos últimos anos, será tema de duas atividades da Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI Brasil), uma organização sem fins lucrativos. Na programação, que estará aberta ao público a partir de 30 de setembro, haverá a divulgação de um estudo e uma exposição fotográfica, realizados com famílias venezuelanas que estavam nos abrigos da Operação Acolhida, em Roraima, e foram selecionados para trabalhar em outros estados.

A exposição fotográfica “Acolhidos: o percurso da Venezuela à integração no Brasil”, com fotografias de Antonello Veneri, estará presente no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A obra ilustra o percurso realizado por centenas de famílias desde a chegada ao Brasil nos abrigos da Operação Acolhida, para os primeiros cuidados de saúde, regularização de documentos e acomodação temporária.

O Programa Acolhidos por Meio do Trabalho consegue oportunidades de emprego, junto à iniciativa privada, para a autonomia financeira e integração social. A estimativa é que ao menos 8 mil migrantes venezuelanos estejam vivendo em abrigos temporários da Operação Acolhida, em Roraima.

A exposição trará fotografias e depoimentos de pessoas entrevistadas, além de recursos audiovisuais que refletem sobre o refúgio, a migração e o acolhimento. Além disso, haverá uma sala educativa onde serão realizadas atividades para jovens e crianças, com apresentação de vídeos com depoimentos do fotógrafo Antonello Veneri sobre os bastidores desta experiência, em conjunto com depoimentos de colaboradores da AVSi Brasil, sobre o trabalho humanitário nos centros de acolhida.

A AVSI, desde 2019, intermediou a interiorização de 1.143 venezuelanos de Roraima para nove estados brasileiros, incluindo o DF. Desses, 543 foram contratados por empresas parceiras. O projeto também atua com a população brasileira em situação de vulnerabilidade com programas de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Gerente do projeto na AVSI Brasil, Thais Braga destaca que, após as interiorizações, as famílias recebem acompanhamento social durante os primeiros meses. “O papel do setor privado é fundamental neste processo, já que as contratações evidenciam a diversidade e integração e geram resultados positivos tanto para a empresa, como para a questão social local”, avalia.

Projeto

A AVSI é uma organização sem fins lucrativos criada em 2007 para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária. A organização é vinculada ao contexto internacional por meio da parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua em mais de 30 países e presente no Brasil desde os anos 80.

Saiba Mais