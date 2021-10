Kim Kardashian e Kanye West pausam divórcio e são vistos juntos em Malibu

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Kanye West e Kim Kardashian foram vistos no último fim de semana 'muito próximos' em Malibu. Os dois anunciaram o divórcio em fevereiro deste ano, mas os fãs estão convencidos de que o casamento pode ser reatado.

Os dois já tinham aparecido juntos no Met Gala e em uma das audições do Donda , Kim apareceu vestido de noiva, surpreendendo o público. Apesar do fim do casamento, West e Kardashian estão mantendo uma relação sólida.

Segundo o The Sun , fontes afirmaram que "A separação de Kim e Kanye parece tê-los aproximado". "Eles estão tendo que passar mais tempo juntos para falar sobre seus filhos e o que é melhor para eles", completou. Com isso, o processo de divórcio vai sendo tocado sem nenhuma pressa.

"Eles estão levando cada dia à medida que chega - e isso os ajudou a redescobrir seu vínculo", disse uma outra fonte ouvida pelo portal. A socialite, ao comentar a separação, culpou a distância entre eles, com Kanye morando em Wyoming e ela em Los Angeles.

"Nunca pensei que estivesse sozinha. Eu pensei que eu poderia simplesmente ter meus filhos e meu marido mudando de estado para estado e eu estou neste passeio com ele e estava tudo bem com isso. Mas, ao fazer 40 anos este ano, pensei: 'Não, não quero um marido que vive em um estado completamente diferente'", confessou Kim.